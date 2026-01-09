Tabascomeno pubblica l’album d’esordio Ricondito la tracklist

Tabascomeno, cantautrice calabrese di stanza a Bologna, presenta il suo album d’esordio, Ricondito, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Un’opera che riflette un approccio sincero e diretto, offrendo un’interpretazione autentica delle sue emozioni. Ricondito segna l’inizio di un percorso artistico caratterizzato da introspezione e sobrietà, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Il termine evolve così dal semplice radunare al nascondere ciò che è raccolto; non per occultare ma per proteggere.

