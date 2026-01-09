Nonostante l’atteso debutto di Switch 2 abbia suscitato entusiasmo tra i consumatori, le vendite durante le festività natalizie si sono rivelate inferiori alle aspettative. Dopo un avvio promettente, il mercato sembra aver mostrato un rallentamento. È importante analizzare le cause di questa flessione per comprendere meglio le dinamiche di mercato e le prospettive future di questa console Nintendo.

Il debutto di Switch 2 è stato accolto con grande entusiasmo dai consumatori che si sono fiondati all’acquisto della nuova console Nintendo, ma il trend non è stato confermato durante le ultime festività natalizie. Cosa ha causato questa flessione nelle vendite? Uscita nel 2017, a metà della ottava generazione per cancellare il fallimento colossale di WiiU, Switch è stata la console più venduta del passato ciclo, risultato che ha risollevato le sorti di Nintendo e palesato come vi sia un target di videogiocatori distinto da quello a cui mirano Playstation e Xbox. Gran parte del successo della prima console ibrida di Nintendo è dovuto all’uscita di esclusive di qualità, ma a contribuire a questo risultato c’è stata l’effetto novità – si trattava della prima handheld utilizzabile come console casalinga – ed un prezzo di vendita decisamente favorevole, inferiore a quello delle console rivali. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Switch 2 perde l’abbrivio iniziale, vendite sorprendentemente deludenti durante le festività: cosa sta succedendo?

Leggi anche: Le vendite di Call of Duty: Black Ops 7 sono deludenti ed Activision sta ripensando la serie?

Leggi anche: Nintendo Switch 2, le vendite della console hanno subito un rallentamento a Natale: Switch 1 ottenne risultati migliori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ära: fuori il nuovo singolo “Underwater” https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2026/01/WhatsApp-Image-2026-01-07-at-16.59.08-3-1-1-scaled.jpeg “Underwater” è il nuovo singolo di Ära disponibile da venerdì 9 gennaio in rotazione radiofonica e s - facebook.com facebook