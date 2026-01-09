Svolta per la viabilità a Frosinone | apre al traffico via del Casone

L’amministrazione comunale di Frosinone ha annunciato l’apertura al traffico di via del Casone, segnando una svolta nella viabilità cittadina. Dopo aver ottenuto i pareri favorevoli della VII Commissione Consiliare e dei dirigenti del settore mobilità, questa modifica mira a migliorare la circolazione e facilitare gli spostamenti nel centro urbano. La nuova configurazione sarà operativa a breve, contribuendo a una gestione più efficace del traffico locale.

