Svolta per la viabilità a Frosinone | apre al traffico via del Casone
L’amministrazione comunale di Frosinone ha annunciato l’apertura al traffico di via del Casone, segnando una svolta nella viabilità cittadina. Dopo aver ottenuto i pareri favorevoli della VII Commissione Consiliare e dei dirigenti del settore mobilità, questa modifica mira a migliorare la circolazione e facilitare gli spostamenti nel centro urbano. La nuova configurazione sarà operativa a breve, contribuendo a una gestione più efficace del traffico locale.
L’amministrazione comunale di Frosinone, ottenuti i pareri favorevoli della VII Commissione Consiliare e dei dirigenti del settore mobilità, arch. Giuseppe Viscogliosi, e del settore Lavori Pubblici, ing. Ivano Petrillo, ha disposto, in via sperimentale e provvisoria, l’apertura al traffico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
