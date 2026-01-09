Svizzera | prossima settimana sarà eseguita autopsie sulle due vittime milanesi

La prossima settimana, saranno effettuate le autopsie sulle due vittime milanesi, Chiara Costanzo e Achille Barosi, decedute nel incendio di Crans-Montanà. L’esame medico-forense sarà fondamentale per chiarire le cause e gli ultimi istanti di vita dei due individui. Le autorità continuano le indagini per ricostruire l’accaduto e fare luce sulla tragedia.

