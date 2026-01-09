Svizzera | prossima settimana sarà eseguita autopsie sulle due vittime milanesi
La prossima settimana, saranno effettuate le autopsie sulle due vittime milanesi, Chiara Costanzo e Achille Barosi, decedute nel incendio di Crans-Montanà. L’esame medico-forense sarà fondamentale per chiarire le cause e gli ultimi istanti di vita dei due individui. Le autorità continuano le indagini per ricostruire l’accaduto e fare luce sulla tragedia.
Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Verranno eseguite la prossima settimana le autopsie delle due vittime milanesi, Chiara Costanzo e Achille Barosi, morte nel rogo di Crans-Montanà. Il pubblico ministero di Milano Carlo Scalas, che ha disposto il blocco delle salme, si occuperà delle richieste degli approfondimenti sul decesso dei due sedicenni, atti che confluiranno nel fascicolo aperto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo e incendio. Al momento è l'unico atto di indagine che è stato affidato alla Procura guidata da Marcello Viola. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: A Niguarda due milanesi dalla Svizzera
Leggi anche: Mattia è stato eliminato. Dal Kosovo è arrivata Dolce Dona, che sarà ospite in nella Casa per qualche giorno. La prossima settimana usciranno due concorrenti, scelti tra i quattro nominati: Simone, Domenico, Rasha e Francesca
Soazza è la prima località della Svizzera italiana a gettare in cielo i coriandoli, ma settimana prossima la festa si allargherà #Carnevale x.com
Soazza è la prima località della Svizzera italiana a gettare in cielo i coriandoli, ma settimana prossima la festa si allargherà - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.