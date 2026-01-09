Svizzera | Meloni ' se qualcuno fuggito con la cassa bisogna essere implacabili'
In seguito alle recenti dichiarazioni sulla fuga con la cassa di un locale in Svizzera, il ministro Meloni ha sottolineato l'importanza di agire con fermezza in caso di comportamenti illeciti. La questione evidenzia l'esigenza di interventi decisi per tutelare la legalità e garantire la sicurezza delle attività commerciali coinvolte.
Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Leggo di un video della proprietaria del locale che scapava con la cassa, se questo è vero bisogna essere implacabili". Lo ha detto Giorgia Meloni, alla conferenza di inizio anno, parlando di Crans Montana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Meloni: “Se l’Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola. Sosteniamo l’Ucraina per costruire la pace”
Leggi anche: “La titolare del bar di Crans-Montana ripresa mentre scappava con la cassa”: l’indiscrezione sulla strage in Svizzera
Svizzera: Meloni, 'se qualcuno fuggito con la cassa bisogna essere implacabili' - "Leggo di un video della proprietaria del locale che scapava con la cassa, se questo è vero bisogna essere implacabili". lanuovasardegna.it
Alessandro Di Battista. . Grazie a Meloni, il gasolio, il carburante più utilizzato in Italia ha le accise più alte d’Europa! I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI Domenica 18 gennaio ZURIGO (Svizzera). Presenterò il mio libro “Democrazia deviata” alle 16.00 al “Punt - facebook.com facebook
#Tg2000, #7gennaio 2026 - ore 12 #CransMontana #Lutto #Svizzera #Capodanno #Ucraina #Macron #Meloni #Zelensky #Volenterosi #Trump #Groenlandia #Venezuela #Caracas #Maduro #Mattarella #Bologna #Maltempo #PapaLeoneXIV #Concistoro #T x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.