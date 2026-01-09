Svizzera Mattarella | Giustizia per quanto accaduto

Il presidente Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza in occasione della recente tragedia in Svizzera, sottolineando l'importanza di fare giustizia per quanto accaduto. Durante la cerimonia, ha ricordato le vittime con rispetto e ha auspicato un impegno condiviso per supportare i giovani coinvolti e garantire risposte adeguate. Un gesto di sobrietà e attenzione verso le persone colpite da questa grave vicenda.

Crans-Montana, Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime

