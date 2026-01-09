Svizzera, lutto nazionale per Crans-Montana. A Martigny anche Mattarella

In Svizzera si osserva una giornata di lutto nazionale in memoria delle 40 giovani vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. A Martigny, tra le altre iniziative, è presente anche il presidente Mattarella, a testimonianza della vicinanza e del cordoglio internazionale per questa tragedia.

Giornata di lutto nazionale in Svizzera per ricordare le 40 giovani vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Alla cerimonia di commemorazione a Martigny ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

