Svernamento fognario su viale Ruggero di Lauria

Intervento di svernamento fognario in corso su viale Ruggero di Lauria, all’altezza di San Giovanni Licuti. La zona, molto frequentata da residenti e visitatori, è interessata da attività di manutenzione per garantire il corretto funzionamento del sistema di fognatura. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni temporanee e di adottare le necessarie precauzioni durante i lavori.

