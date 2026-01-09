Svernamento fognario su viale Ruggero di Lauria
Intervento di svernamento fognario in corso su viale Ruggero di Lauria, all’altezza di San Giovanni Licuti. La zona, molto frequentata da residenti e visitatori, è interessata da attività di manutenzione per garantire il corretto funzionamento del sistema di fognatura. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni temporanee e di adottare le necessarie precauzioni durante i lavori.
Sversamento fognario su viale Ruggero di Lauria, all'altezza di San Giovanni Licuti, zona molto frequentata da cittadini e turisti. Non si tratta di un caso isolato in città, situazione inaccettabile. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
