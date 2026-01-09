Svelato il Pnrr di Città Metropolitana Ecco 39 milioni per il bene pubblico

È stato annunciato il Pnrr della Città Metropolitana, che prevede un finanziamento di 39 milioni di euro destinati a interventi su scuole, strade, ambiente, digitalizzazione, recupero di immobili e aree degradate, cultura e turismo. I Comuni dell’hinterland possono presentare le proprie candidature entro il 28 febbraio, contribuendo alla realizzazione di progetti di sviluppo e miglioramento del territorio nel quadro del Piano metropolitano di ripresa e resilienza.

Trentanove milioni per scuole, strade, ambiente, digitalizzazione, recupero immobili e aree degradate, cultura e turismo, i Comuni dell'hinterland hanno tempo fino al 28 febbraio per candidare i progetti che hanno preparato per il Pmrr (Piano metropolitano di ripresa e resilienza), il Pnrr di Città Metropolitana. A marzo sarà pronta la graduatoria, poi arriveranno i soldi. Per la prima volta nella storia dell'ente, l'avanzo è a disposizione del territorio. Il 10% delle risorse andrà ai centri sotto 10mila abitanti. Sono attesi grandi numeri, alla manifestazione di interesse erano arrivate richieste per 180 interventi da 109 città.

