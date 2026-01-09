Supplenze 2025 26 | Roma pubblica il 15° turno di nomine da GPS AGGIORNATO

Il 15° e ultimo turno di supplenze 2025/26 è stato pubblicato dalle GPS di Roma. La presa di servizio per la maggior parte degli uffici scolastici è prevista per il 7 gennaio, anche se si consiglia di verificare i decreti specifici. Questo elenco conclude le nomine da graduatoria, offrendo un’ultima opportunità di assegnazione per gli insegnanti. Restano importanti aggiornamenti e dettagli da consultare per una corretta gestione delle supplenze.

Ultimo turno di nomina dalle GPS è stato attribuito il 31 dicembre 2025. Quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno posto la presa di servizio il 7 gennaio (si consiglia di controllare il relativo decreto). I posti derivanti dalle rinunce dovranno essere trattati ancora una volta da GPS, in quanto comunque disponibili entro il 31 dicembre. L'articolo Supplenze 202526: Roma pubblica il 15° turno di nomine da GPS AGGIORNATO .

