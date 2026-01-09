Supplenza da interpello per Assistente Tecnico Area Odontotecnica

Il Polo Scientifico Tecnico Professionale E-Fermi - G. Giorgi di Lucca è alla ricerca di un Assistente Tecnico nell’Area Odontotecnica per una supplenza da interpello. La posizione è a carattere temporaneo, con possibilità di proroga. La selezione mira a individuare un professionista qualificato, disponibile a supportare le attività del polo in un contesto formativo e tecnico.

