Supplenza da interpello per Assistente Tecnico Area Odontotecnica
Il Polo Scientifico Tecnico Professionale E-Fermi - G. Giorgi di Lucca è alla ricerca di un Assistente Tecnico nell’Area Odontotecnica per una supplenza da interpello. La posizione è a carattere temporaneo, con possibilità di proroga. La selezione mira a individuare un professionista qualificato, disponibile a supportare le attività del polo in un contesto formativo e tecnico.
Il Polo Scientifico Tecnico Professionale E- Fermi - G. Giorgi di Luccca ricerca un assistente tecnico per supplenza breve con possibilità di proroga.
