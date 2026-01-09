Supermercato inagibile e il Comune lo chiude vittoria dinanzi al Tar
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la decisione del Comune di Castel Volturno di chiudere e cessare l’attività del supermercato Superspesa Premium in viale delle Acacie, 170. La decisione rappresenta una vittoria per l’azienda, che potrà continuare la sua attività senza interruzioni, garantendo la presenza di un punto di vendita nel territorio e rispettando le normative vigenti.
