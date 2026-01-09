Supermercato inagibile e il Comune lo chiude vittoria dinanzi al Tar

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la decisione del Comune di Castel Volturno di chiudere e cessare l’attività del supermercato Superspesa Premium in viale delle Acacie, 170. La decisione rappresenta una vittoria per l’azienda, che potrà continuare la sua attività senza interruzioni, garantendo la presenza di un punto di vendita nel territorio e rispettando le normative vigenti.

Niente chiusura e cessazione dell’attività per il supermercato Superspesa Premium di viale delle Acacie, 170 a Castel Volturno. E’ quanto disposto dalla terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Michelangelo Maria Liguori, che ha accolto il ricorso del. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

