La chiusura dei supermercati la domenica rappresenta una questione di regolamentazione del settore commerciale. A Rimini, il 9 gennaio 2026, Filcams Cgil ribadisce la propria posizione contraria alle aperture senza norme specifiche, evidenziando l'importanza di tutelare i diritti dei lavoratori e garantire un equilibrio tra esigenze economiche e benessere sociale.

Rimini, 9 gennaio 2026 - "Da tempo Filcams Cgil esprime una netta contrarietà alle aperture domenicali e festive prive di regole nel settore del commercio". Il sindacato dei lavoratori di Rimini ribadisce la propria posizione dopo la proposta rilanciata da Confcommercio. "Valutare la chiusura domenicale dei supermercati - aveva detto il presidente Giammaria Zanzini - è una scelta di buon senso. Non è una crociata, ma una proposta concreta, supportata dai numeri”. Secondo Filcams Cgil la "chiusura domenicale degli esercizi commerciali non è solo una questione di risparmio; bene la posizione di Ancc Coop (Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori-COOP, ndr ) e Confcommercio Rimini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Supermercati chiusi la domenica: una regolamentazione fa bene al lavoro”

Leggi anche: Supermercati chiusi la domenica? Coop apre al dibattito

Leggi anche: Supermercati chiusi la domenica: proposta di Coop per tornare a prima del 2012

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Supermercati chiusi la domenica: «Così si recuperano 2,6 miliardi». Cosa cambia per la spesa e chi ci guadagna davvero; “I dipendenti preoccupati per il futuro, sono stati meravigliosi”; Supermercati chiusi alla domenica: da chi e perchè arriva la nuova proposta per motivi economici e non solo sociali; Supermercati chiusi la domenica nel 2026? La proposta di Ancc-Coop scuote la grande distribuzione.

Supermercati chiusi la domenica nel 2026? La proposta di Ancc-Coop scuote la grande distribuzione - Supermercati chiusi la domenica: contenere i costi, aumentare l’efficienza e garantire più equilibrio ai dipendenti. notizie.it