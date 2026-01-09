Superenalotto oggi venerdì 9 gennaio 2026 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Oggi, venerdì 9 gennaio 2026, si tengono le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Dopo l'ultima verifica del 8 gennaio, nessuno ha ancora centrato il 6 o il 5+1, e il montepremi è salito a 102 milioni e 900 mila euro. Puoi seguire in diretta i numeri e i risultati su questa pagina a partire dalle ore 20.

Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 9 gennaio 2025. La sestina vincente, dopo che ancora ieri giovedì 8 gennaio nessuno ha centrato il 6 o il 5+1, vale oggi un montepremi di 102 milioni e 900mila euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L'ultimo "6" è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Appena due mesi dopo, è stata la volta di un altro super fortunato a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), che azzeccando un 5+1 si è portato a casa 32 milioni di euro.

L'estrazione del Superenalotto di oggi ha lasciato ancora una volta tutti con il fiato sospeso. I sei numeri estratti – 35, 42, 45, 53, 55 e 88 – disegnano una combinazione tutt'altro che semplice, dominata da cifre medio-alte che spesso mettono in difficoltà i siste

