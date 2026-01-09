SuperEnalotto in Italia una cifra pazzesca | mai visto!

Il 9 gennaio 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto in Italia. In questa pagina è possibile consultare i numeri vincenti, le quote e tutte le informazioni aggiornate in tempo reale, consentendo agli utenti di seguire gli sviluppi delle estrazioni con chiarezza e precisione.

Venerdì 9 gennaio 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto. Su questa pagina è possibile seguire i numeri vincenti in tempo reale, le quote e tutti i dettagli del concorso, aggiornati minuto per minuto. Il Superenalotto, dopo l'ultimo "6" da 35,4 milioni centrato a Desenzano (Brescia) il 22 maggio 2025, metteva in palio un jackpot di 102,9 milioni di euro. Dall'estrazione di venerdì 9 gennaio nessun 6 né 5+ è stato centrato, pertanto il jackpot sale ora a 103,6 milioni di euro. Per quanto riguarda il calendario delle prossime estrazioni, sabato 10 gennaio saranno in programma Lotto, Superenalotto e 10eLotto, mentre lunedì 12 gennaio sarà estratto nuovamente solo il Superenalotto.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/01/2026

