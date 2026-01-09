Sulla Groenlandia Trump va preso sul serio E il tycoon vuole offrire 100mila euro per abitante

L’interesse di Donald Trump per la Groenlandia continua a suscitare attenzione e riflessione. Recentemente, il tycoon ha proposto di offrire 100 mila euro per ogni abitante dell’isola, suscitando discussioni tra gli analisti e i leader europei. In questo contesto, anche JD Vance, vice presidente degli Stati Uniti, ha sottolineato l’importanza di considerare con attenzione le mosse di Trump, evidenziando la rilevanza strategica di questa iniziativa.

"Prendete sul serio Trump sulla Groenlandia". Il ‘consiglio’ ai leader europei – non il primo – arriva che dal vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance. Intervenendo durante una conferenza stampa ha detto che l’Europa deve "prendere sul serio ciò che dice Donald Trump, in particolare riguardo alla sicurezza della Groenlandia". Come noto Trump ha dichiarato di volere a tutti i costi l’isola – territorio danese e quindi europeo e Nato - e di non escludere addirittura l’opzione militare. Al momento gli Usa– che hanno già una base sull’enorme isola – sarebbero orientati a ottenere il controllo acquistando l’isola si parla di duemila miliardi di dollari), un’ipotesi respinta con forza dall’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Sulla Groenlandia. Trump va preso sul serio". E il tycoon vuole offrire 100mila euro per abitante Leggi anche: Vance avverte l'Europa sulla Groenlandia: "Prendete Trump sul serio" Leggi anche: Perché il mal di schiena in gravidanza va preso sul serio e curato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Groenlandia, il piano di Trump per strapparla alla Danimarca: «L'opzione militare resta sul tavolo». Ma Rubio: «Puntiamo a comprarla»; Vance agli europei, sulla Groenlandia prendete Trump sul serio; JD Vance agli europei: Sulla Groenlandia prendete Trump sul serio; Media: «Trump valuta pagamenti agli abitanti della Groenlandia». Vance agli europei: «Prendetelo sul serio». Trump non molla: vuole comprare la Groenlandia, ma c'è anche l'opzione militare - Adesso le cose sembrano cambiate La cartina geografica mondiale come un enorme dépliant per fare "shopping". today.it

