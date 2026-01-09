Succession archiviate le accuse contro una star della serie HBO

Le accuse di guida in stato di ebbrezza nei confronti di Nicholas Braun, arrestato nel 2025, sono state ufficialmente archiviate. La vicenda non ha avuto conseguenze legali e l’attore può riprendere le sue attività senza ulteriori ostacoli. Questa decisione conclude un procedimento che aveva attirato l’attenzione dei media, restando ora un ricordo della fase giudiziaria superata.

Le imputazioni nei confronti di Nicholas Braun, arrestato nel 2025 per guida in stato di ebbrezza, sono state definitivamente accantonate. Nicholas Braun, conosciuto principalmente per aver recitato nella serie televisiva HBO Succession, ha visto cancellare del tutto le accuse nei suoi confronti. L'attore era stato fermato mesi fa dalla polizia mentre si trovava alla guida in stato di ebrezza. Dopo le accuse formalizzate nei suoi confronti, Braun si è presentato davanti al giudice ma ora le accuse nei suoi confronti sono state del tutto archiviate e la star non dovrà tornare alla sbarra nei prossimi mesi a causa della sua condotta.

