Subito i lavori al casello La spinta con Autostrade | intervento necessario

Durante la seduta del consiglio comunale a Pieve a Nievole, sono state annunciate le prossime opere di modifica e miglioramento della viabilità presso il casello autostradale. L’intervento, denominato “La spinta con Autostrade”, mira a ottimizzare gli accessi e garantire una circolazione più fluida. I lavori, necessari per migliorare la sicurezza e l’efficienza del traffico, sono stati confermati per essere avviati a breve.

Pieve a Nievole, 9 gennaio 2026 – Importanti novità per l’avvio dei lavori per la viabilità al casello autostradale di Pieve sono emerse ieri sera, durante la seduta del consiglio comunale. La partenza dell’opera tanto attesa è prevista tra aprile e settembre, nel periodo compreso tra il secondo e il terzo trimestre 2026. Il Comune punta ad anticipare i tempi il prima possibile. Il sindaco Gilda Diolaiuti ha fornito questa comunicazione durante la risposta all’interrogazione presentata dal consigliere di opposizione del gruppo misto David Baldi. “Contribuisca lo Stato”, il ponte sullo Stretto in aiuto al Campertone delle Cinque Terre “Lo scorso novembre – ha dichiarato - è finalmente pervenuta una risposta ministeriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Subito i lavori al casello. “La spinta con Autostrade: intervento necessario” Leggi anche: Autostrade, chiuso il casello di Castelletto Ticino per lavori Leggi anche: Lavori al cavalcavia autostradale: da lunedì la chiusura del casello La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Subito i lavori al casello. “La spinta con Autostrade: intervento necessario”. Lavori autostrada bloccati, la protesta del sindaco al casello - "Autostrade inizi subito i lavori, i soldi ci sono ed è ingiustificato il loro blocco": così il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani (Pd), ha aperto la manifestazione pubblica promossa oggi alla rotonda ... ansa.it Che tu sia alle prime armi o lavori la ceramica da anni, sappiamo cosa ti serve. Da Hobbyland trovi solo materie prime selezionate e una palette colori da perderci la testa. Ogni prodotto è scelto con cura e testato da chi crea davvero. Dai subito un’occhiat - facebook.com facebook Subito al lavoro x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.