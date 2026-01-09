Striscia la notizia e Giannotti fanno pace | sarà lui ad occuparsi della comunicazione
Marcello Giannotti si occuperà della comunicazione di Striscia la notizia, segnando una riconciliazione con il tg satirico dopo sei anni. In passato, infatti, Striscia aveva indagato su di lui, rendendo questa collaborazione particolarmente significativa. La scelta di Giannotti rappresenta un passo importante per il programma, che punta a rinnovarsi mantenendo un dialogo costruttivo con le figure coinvolte.
Marcello Giannotti si occuperà della comunicazione di Striscia la notizia, ma 6 anni fa il tg satirico aveva indagato proprio su di lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Torna ‘Striscia la notizia’, da gennaio sarà in prime time
Leggi anche: Striscia la notizia compie 37 anni: «Finché c’è Striscia c’è speranza!»
Striscia la notizia, Marcello Giannotti si occuperà della comunicazione.
Striscia la notizia, Marcello Giannotti si occuperà della comunicazione - Un passato in Rai e a Cinecittà, collaborerà al programma di Antonio Ricci che torna in prima serata con la storica coppia Greggio- italiaoggi.it
Striscia La Notizia torna in tv: da gennaio 2026 in prima serata su Canale 5 - Striscia la Notizia, mai tornato in palinsesto dopo la fine della 37ª stagione e l'enorme successo in termini di ... gazzetta.it
Striscia la notizia torna in tv in prima serata: quando andrà in onda e cosa vedremo - Striscia la Notizia, torna in tv il 5 gennaio 2026, dopo la lunga pausa e in prima serata. ilmessaggero.it
London One Radio. . Luca Abete da Striscia la notizia ci racconta…….. #italianiallestero #lucaab #striscialanotizia - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.