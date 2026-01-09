Striscia la notizia e Giannotti fanno pace | sarà lui ad occuparsi della comunicazione

Marcello Giannotti si occuperà della comunicazione di Striscia la notizia, segnando una riconciliazione con il tg satirico dopo sei anni. In passato, infatti, Striscia aveva indagato su di lui, rendendo questa collaborazione particolarmente significativa. La scelta di Giannotti rappresenta un passo importante per il programma, che punta a rinnovarsi mantenendo un dialogo costruttivo con le figure coinvolte.

Marcello Giannotti si occuperà della comunicazione di Striscia la notizia, ma 6 anni fa il tg satirico aveva indagato proprio su di lui.

Striscia la notizia, Marcello Giannotti si occuperà della comunicazione.

