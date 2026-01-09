Street art e spazio sacro a Sciacca il documentario di Accursio Graffeo sul dono dei fratelli Montalbano
A Sciacca, il documentario di Accursio Graffeo esplora il progetto dei fratelli Montalbano, che trasforma la street art in un ponte tra espressione urbana e spazio sacro. Un gesto privato che si apre alla collettività, creando un dialogo tra arte e spiritualità. Un esempio di come l’arte contemporanea possa arricchire e condividere il patrimonio culturale locale.
Un gesto privato che diventa patrimonio collettivo e un linguaggio urbano che entra in dialogo con lo spazio sacro. È da questo intreccio che nasce “Fratelli”, il documentario realizzato dal videomaker saccense Accursio Graffeo che sarà presentato domenica 11 gennaio alle 17,30 al teatro popolare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Gli affreschi di Rosk ai Cappuccini nel film Fratelli di Accursio Graffeo
Spazio Sacro - Attraverso doppie esposizioni e giochi di trasparenze, le sue fotografie fondono architettura urbana ... exibart.com
STREET STYLE, NO POSE. Street style non è fermare qualcuno e dirgli “mettiti così”. È osservare le persone mentre camminano, pensano, attraversano lo spazio senza sapere di essere guardate. È lì che nasce il vero ritratto: nel passo, nel gesto, nella natura - facebook.com facebook
