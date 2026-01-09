Street art e spazio sacro a Sciacca il documentario di Accursio Graffeo sul dono dei fratelli Montalbano

A Sciacca, il documentario di Accursio Graffeo esplora il progetto dei fratelli Montalbano, che trasforma la street art in un ponte tra espressione urbana e spazio sacro. Un gesto privato che si apre alla collettività, creando un dialogo tra arte e spiritualità. Un esempio di come l’arte contemporanea possa arricchire e condividere il patrimonio culturale locale.

