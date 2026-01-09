Strangolò la compagna il 52enne Franco Pettineo si uccide in carcere a Cremona

Il 52enne Franco Pettineo si è suicidato nel carcere di Cremona, segnando il primo caso nel 2026. L’episodio è avvenuto il giorno dell’Epifania nella stessa casa circondariale dove, a dicembre, si era già verificato un altro suicidio, quello di un educatore. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione della salute mentale nei contesti carcerari.

Il primo suicidio in carcere nel 2026 è avvenuto nel giorno dell’Epifania nella casa circondariale di Cremona dove a dicembre si era già tolto la vita un educatore. Franco Pettineo, 52 anni, detenuto in attesa di giudizio per il femminicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, uccisa il 13 marzo dello scorso anno nella loro abitazione di Lambrinia di Chignolo Po (Pavia), ha scelto di impiccarsi nella sua cella. L’uomo, interrogato dopo aver tentato la fuga, aveva confessato di aver ucciso la compagna strangolandola. Il cappellano don Roberto Musa, interpellato da ilfattoquotidiano.it, ha dichiarato: “Quanto accaduto ci coinvolge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strangolò la compagna, il 52enne Franco Pettineo si uccide in carcere a Cremona Leggi anche: Uccise la compagna Sabrina Baldini Paleni: si suicida in carcere Franco Pettineo Leggi anche: Si è suicidato in carcere Franco Pettineo: aveva strangolato la compagna e rischiava l’ergastolo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strangolò la compagna, il 52enne Franco Pettineo si uccide in carcere a Cremona - Franco Pettineo, in attesa di giudizio per aver strangolato la compagna, si è impiccato nella sua cella a Cremona il giorno dell'Epifania ... ilfattoquotidiano.it

Si è suicidato in carcere Franco Pettineo: aveva strangolato la compagna e rischiava l’ergastolo - La prossima settimana si sarebbe aperto il processo per l’omicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni, uccisa nel ... fanpage.it

Strangolò la compagna e rischiava l'ergastolo, Franco Pettineo si è suicidato in carcere - Il 52enne era detenuto a Cremona per il femminicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, uccisa ... msn.com

Suicida in carcere l'uomo che, a marzo, strangolò la compagna Sabrina a Lambrinia di Chignolo Po

