Stranger Things | nel documentario sulla stagione 5 non appariranno due delle star della serie

Il 12 gennaio debutterà in streaming Un'ultima avventura, che regalerà interviste e curiosità sull'ultima stagione, e la regista ha rivelato il motivo di due assenze importanti. Nel documentario dedicato alla realizzazione della stagione 5 di Stranger Things, intitolato Un'ultima avventura, non appariranno due delle star della serie, Winona Ryder e David Harbour. La regista del progetto, che debutterà in streaming su Netflix il 12 gennaio, ha quindi spiegato il motivo dell'assenza in occasione di un'intervista rilasciata a Variety. Perché non sono coinvolti Winona e David Martina Radwan, che ha realizzato Un'ultima avventura: il dietro le quinte della stagione 5 di Stranger Things, ha spiegato che l'esclusione dei due protagonisti è legata solo alla loro disponibilità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

