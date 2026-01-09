Stranger Things | nel documentario sulla stagione 5 non appariranno due delle star della serie
Il 12 gennaio debutterà in streaming Un'ultima avventura, che regalerà interviste e curiosità sull'ultima stagione, e la regista ha rivelato il motivo di due assenze importanti. Nel documentario dedicato alla realizzazione della stagione 5 di Stranger Things, intitolato Un'ultima avventura, non appariranno due delle star della serie, Winona Ryder e David Harbour. La regista del progetto, che debutterà in streaming su Netflix il 12 gennaio, ha quindi spiegato il motivo dell'assenza in occasione di un'intervista rilasciata a Variety. Perché non sono coinvolti Winona e David Martina Radwan, che ha realizzato Un'ultima avventura: il dietro le quinte della stagione 5 di Stranger Things, ha spiegato che l'esclusione dei due protagonisti è legata solo alla loro disponibilità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Stranger Things: Netflix annuncia il documentario sulla stagione finale (e sì, farà male)
Leggi anche: Stranger things stagione 5: ruolo di joyce byers ridotto e impatto sulla serie
Stranger Things, Netflix annuncia il documentario della Stagione 5; Stranger Things 5: Netflix annuncia il documentario “One Last Adventure”, dietro le quinte del gran finale; Stranger Things, arriva il documentario finale su Netflix | Trailer; Su Netflix dal 12 gennaio il 'dietro le quinte' della serie dei Duffer.
Stranger Things: nel documentario sulla stagione 5 non appariranno due delle star della serie - Il 12 gennaio debutterà in streaming Un'ultima avventura, che regalerà interviste e curiosità sull'ultima stagione, e la regista ha rivelato il motivo di due assenze importanti. movieplayer.it
Stranger Things, dopo il sipario arriva il documentario - Per i fan orfani di Stranger Things sta per arrivare il documentario: Netflix ha fissato la data di uscita e diffuso il trailer di un film finora non annunciato che racconta il 'dietro le quinte' ... ansa.it
Stranger Things svela i segreti: il documentario finale su Netflix promette rivelazioni mai viste - Annuncio e data di uscitaNetflix conferma One Last Adventure, documentario che racconta la lavorazione della quinta stagione di Stranger Things, con a ... assodigitale.it
Adesso non ci sono più dubbi: Stranger Things è finita per sempre. E se avete amato Stranger Things, come colmare l'astinenza Con serie che le assomigliano, ovvio. E della lista di serie simili a Stranger Things che vi proponiamo oggi, Dark (spesso associa - facebook.com facebook
I fratelli Duffer hanno parlato del finale di Stranger Things e hanno detto “mai dire mai” riguardo a un possibile ritorno della serie su Netflix #MTVCeleb #StrangerThings #DufferBrothers x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.