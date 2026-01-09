Stranger Things la reazione di Ethan Hawke all' aneddoto della figlia Maya | È successo cinque volte!

Ethan Hawke ha commentato l'aneddoto raccontato dalla figlia Maya, riguardante un episodio di Stranger Things. L’attore, noto per il suo ruolo in “L’attimo fuggente”, ha rivelato che l’evento si è ripetuto cinque volte durante un momento condiviso in pubblico. La sua reazione offre uno sguardo autentico e diretto su una situazione che ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati della serie.

Nel corso di una partecipazione alla puntata di TODAY, la star di Hollywood Ethan Hawke ha commentato un video nel quale la figlia Maya Hawke, star di Stranger Things, racconta un episodio legato ad un fan mentre si trovava in compagnia di suo padre. Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera da star famosa in tutto il mondo, Ethan Hawke è entrato in una fase inedita della propria vita, in cui la figlia Maya spesso gli ruba la scena anche quando si trovano insieme in un luogo pubblico.

