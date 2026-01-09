I fratelli Duffer hanno rivelato come un noto videogioco di ruolo abbia influenzato la concezione della battaglia finale di Stranger Things. Questa scoperta offre un'interessante prospettiva sul processo creativo dietro la serie, dimostrando come le esperienze videoludiche possano ispirare anche le produzioni televisive. Un esempio di come media diversi possano interagire e arricchirsi a vicenda, contribuendo a creare scene memorabili e coinvolgenti.

Ma dietro l'imponente battaglia finale di Stranger Things, si nasconde un ingrediente inatteso: l'impronta di un celebre videogioco di ruolo contemporaneo. Il gran finale di Stranger Things deve parte della sua costruzione a un'ispirazione inattesa: il videogioco Baldur's Gate 3. I fratelli Duffer hanno spiegato come la cooperazione da party RPG abbia influenzato la messa in scena della battaglia contro il Mind Flayer e Vecna. Il debito creativo con Baldur's Gate 3 Se Stranger Things ha chiuso il suo percorso con una battaglia che sembrava fondere epica, intimità e una strana familiarità da tavolo da gioco, la ragione è più concreta di quanto si pensi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things, i fratelli Duffer svelano come un videogioco li abbia ispirati per la battaglia finale

