Stranger Things | I fratelli Duffer annunciano un nuovo Spinoff e promettono di non copiare Star Wars

I fratelli Duffer hanno annunciato un nuovo spinoff di Stranger Things, confermando l’intenzione di evitare riferimenti a Star Wars. Dopo il conclusivo episodio della serie originale, l’attenzione si sposta verso i progetti futuri, offrendo ai fan nuove possibilità di approfondimento nell’universo creato. Questo annuncio segna un passo importante per la continuazione della narrazione e per l’espansione del mondo di Stranger Things.

Il gran finale di Stranger Things è ormai agli archivi e, mentre le teorie dei fan sull’episodio segreto iniziano finalmente a placarsi, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul futuro. Sapevamo già che l’universo di Hawkins non si sarebbe spento con la quinta stagione: tra lo spettacolo teatrale e l’arrivo imminente di Tales from ’85, il piatto sembrava già ricco. Invece, i calcoli erano sbagliati. I Fratelli Duffer hanno appena confermato l’esistenza di un ulteriore progetto segreto, cogliendo l’occasione per lanciare una frecciatina (garbata ma decisa) al modo in cui franchise come Star Wars e Game of Thrones gestiscono le loro espansioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

