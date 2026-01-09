Strage di Crans Montana primo interrogatorio da indagati per i proprietari del locale | nel mirino la loro situazione personale
Oggi si svolgono le commemorazioni ufficiali per la strage di Crans Montana, con partecipazioni di figure istituzionali di rilievo. Nel contempo, sono stati avviati i primi interrogatori dei proprietari del locale coinvolto, concentrandosi sulla loro situazione personale. Questi sviluppi segnano un passo importante nelle indagini, mentre si prosegue con l’analisi delle circostanze che hanno portato alla tragedia.
Per la strage di Crans Montana, oggi è il giorno delle commemorazioni solenni - con la cerimonia a Martigny alla presenza di Sergio Mattarella e la messa a Roma alla quale parteciperanno Giorgia Meloni e tutti i principali esponenti di governo e opposizioni - ma anche quello di nuovi passi sul. 🔗 Leggi su Today.it
