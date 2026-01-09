Strage di Crans-Montana indaga anche Roma La procura | autopsia delle vittime italiane

La Procura di Roma ha avviato un’indagine sulla strage di Crans-Montana, aggiungendosi alle verifiche già in corso in Francia e Belgio. In particolare, si procederà con l’autopsia delle vittime italiane coinvolte nell’incidente. L’obiettivo è chiarire le cause e i responsabili dell’accaduto, in un quadro di indagini coordinate tra diverse autorità.

Roma, 9 gennaio 2026 – Dopo Francia e Belgio anche l a Procura di Roma apre un’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. I pm della Capitale di norma hanno competenza sugli episodi che coinvolgono cittadini italiani all’estero. I reati ipotizzati nel caso sono omicidio colposo, lesioni gravi e incendio. La Procura ha disposto le autopsie sulle vittime italiane, esami che non sono state fatti in Svizzera. L’inchiesta è stata aperta dopo una comunicazione arrivata dalla Farnesina. Intanto, in Svizzera, a Sion, oggi la Procura sentirà per la seconda volta Jacques e Jessica Moretti, proprietari francesi del locale teatro della tragedia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

