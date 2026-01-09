Strage di Crans Montana | cerimonia a Martigny con Mattarella e Macron A Roma una messa | presenti Meloni e Schlein

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, dove un incendio ha provocato circa quaranta vittime e numerosi feriti, si sono svolte diverse cerimonie di commemorazione, tra cui a Martigny con la partecipazione di Mattarella e Macron, e a Roma con una messa alla presenza di Meloni e Schlein. La giornata è stata dichiarata lutto nazionale in Svizzera, per onorare le vittime di questa drammatica perdita.

Giornata di lutto nazionale, in Svizzera, per le vittime dell'incendio di Crans-Montana che nella notte di Capodanno è costato la vita a una quarantina di persone, tra cui molti minorenni, e che ha causato 116 feriti. A Roma, nel pomeriggio, messa solenne con la premier Giorgia Meloni, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e numerosi esponenti politici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Strage di Crans Montana: cerimonia a Martigny con Mattarella e Macron. A Roma una messa: presenti Meloni e Schlein Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi cerimonia in ricordo delle vittime con Macron e Mattarella Leggi anche: Meloni invita Mattarella, ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittima di Crans Montana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans-Montana, oggi la cerimonia per le 40 vittime in Svizzera; Strage di Crans-Montana, rinviata la cerimonia degli Sport Awards in programma a Zurigo; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera. Strage di Crans Montana, Mattarella a Martigny alla cerimonia in omaggio delle vittime del rogo - Il presidente della Confederazione svizzera Parmelin: “Impensabile, indicibile” ... askanews.it A Martigny la commemorazione della strage di Crans Montana con Mattarella a Macron - Tutte le campane delle chiese in Svizzera suonano per le vittime, un minuto di silenzio in tutto il Paese (ANSA) ... ansa.it

Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Zurigo i familiari di Bove e Rubino - che interverrà oggi, a Martigny, alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Capodanno a Crans ... msn.com

La strage di Crans-Montana. Jaques e Jessica Moretti arrivano in Procura a Sion. I due cittadini francesi sono i proprietari del Le Constellation, il locale andato a fuoco la notte di Capodanno causando 40 morti e oltre 100 feriti. Sono indagati per omicidio, lesio - facebook.com facebook

“Come a Crans-Montana”. La strage del “5-7” un locale a Saint-Laurent-du-Pont, nell'Isère, si è ripetuta, 55 anni dopo. Quella notte del 1970 morirono in 144. Intervista a uno dei soccorritori di allora - @giostuzzi x.com

