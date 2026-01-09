Strage di Crans Montana | cerimonia a Martigny con Mattarella e Macron A Roma una messa | presenti Meloni e Schlein

Da firenzepost.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, dove un incendio ha provocato circa quaranta vittime e numerosi feriti, si sono svolte diverse cerimonie di commemorazione, tra cui a Martigny con la partecipazione di Mattarella e Macron, e a Roma con una messa alla presenza di Meloni e Schlein. La giornata è stata dichiarata lutto nazionale in Svizzera, per onorare le vittime di questa drammatica perdita.

Giornata di lutto nazionale, in Svizzera, per le vittime dell'incendio di Crans-Montana che nella notte di Capodanno è costato la vita a una quarantina di persone, tra cui molti minorenni, e che ha causato 116 feriti. A Roma, nel pomeriggio, messa solenne con la premier Giorgia Meloni, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e numerosi esponenti politici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

strage di crans montana cerimonia a martigny con mattarella e macron a roma una messa presenti meloni e schlein

© Firenzepost.it - Strage di Crans Montana: cerimonia a Martigny con Mattarella e Macron. A Roma una messa: presenti Meloni e Schlein

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi cerimonia in ricordo delle vittime con Macron e Mattarella

Leggi anche: Meloni invita Mattarella, ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittima di Crans Montana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans-Montana, oggi la cerimonia per le 40 vittime in Svizzera; Strage di Crans-Montana, rinviata la cerimonia degli Sport Awards in programma a Zurigo; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera.

Strage di Crans Montana, Mattarella a Martigny alla cerimonia in omaggio delle vittime del rogo - Il presidente della Confederazione svizzera Parmelin: “Impensabile, indicibile” ... askanews.it

strage crans montana cerimoniaA Martigny la commemorazione della strage di Crans Montana con Mattarella a Macron - Tutte le campane delle chiese in Svizzera suonano per le vittime, un minuto di silenzio in tutto il Paese (ANSA) ... ansa.it

strage crans montana cerimoniaStrage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Zurigo i familiari di Bove e Rubino - che interverrà oggi, a Martigny, alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Capodanno a Crans ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.