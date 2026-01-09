Strage di Crans Montana | arrestato il titolare de La Constellation Rischio di fuga dalla Svizzera

È stato arrestato Jacques Moretti, contitolare del locale “La Constellation” a Crans Montana, nell’ambito delle indagini sull’incendio che ha causato circa quarantina di vittime, tra cui sei italiani. L’operazione di polizia, annunciata dalla procuratrice Beatrice Pilloud, rappresenta una svolta importante nell’inchiesta, con il rischio di fuga del sospettato dalla Svizzera.

E' stato arrestato Jacques Moretti, contitolare del lounge discoteca Le Constellation. L'operazione di polizia, preannunciata ieri dalla procuratrice Beatrice Pilloud, ha determinato la svolta investigativa dell'inchiesta sulla strage dell'incendio che ha provocato una quarantina di vittime, sei delle quali italiane

Jacques Moretti, perché è stato arrestato? La strage di Crans-Montana, la precedente truffa fino al «rischio fuga»: i motivi - La Procura di Sion ha disposto misure cautelari nei confronti di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans- ilmattino.it

Strage di Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti: il proprietario del “Constellation” in carcere dopo l’interrogatorio - Montana, dopo oltre sei ore davanti ai magistrati di Sion, scatta il fermo per il titolare del locale teatro del rogo di Capodanno. novella2000.it

Strage di Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti, il gestore del Constellation

Svolta nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. Dopo l'interrogatorio in Procura a Sion, è stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation in cui si è verificato l'incendio che ha causato la morte di 40 persone. L'uomo è - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

