Strage di Capodanno | arrestato Moretti ai domiciliari la moglie Jessica Intanto Mattarella visita i feriti a Zurigo e Meloni chiede di essere Implacabili

Dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana, Jacques Moretti è stato arrestato e si trova in custodia cautelare, mentre la moglie Jessica è ai domiciliari. La procura svizzera ha motivato la misura con il rischio di fuga, rafforzato dalla pressione internazionale. Nel frattempo, il presidente Mattarella ha visitato i feriti a Zurigo, e la premier Meloni ha richiesto azioni incisive per affrontare la vicenda.

Pericolo di fuga. È questa la motivazione (insieme alla pressione internazionale) che ha spinto ieri la procuratrice di Sion, Beatrice Pilloud, a chiedere l'arresto di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation, il locale in cui si è verificata la strage di Capodanno a Crans-Montana. L'uomo – indagato insieme alla moglie per omicidio, lesioni e incendio colposo – è stato fermato dopo oltre sei ore di interrogatorio. L'arresto dovrà essere convalidato dal Tribunale delle misure coercitive del Vallese. Domiciliari per la moglie Jessica. Sempre ieri sono stati disposti gli arresti domiciliari anche per la moglie di Moretti, Jessica, anch'essa interrogata in mattinata.

Strage di Capodanno: arrestato Moretti, ai domiciliari la moglie Jessica. Intanto Mattarella visita i feriti a Zurigo e Meloni chiede di essere “Implacabili” - Dopo sei ore di interrogatorio arrestato il proprietario del Constellation, Moretti. lanotiziagiornale.it

Strage di Capodanno, arrestato Jacques Moretti, proprietario del "Constellation" - La moglie Jessica ai domiciliari con braccialetto elettronico: "Mi scuso, tragedia inimmaginabile" ... rainews.it

Le conseguenze devastanti della strage di Capodanno a #LeConstellation. Le responsabilità civili e penali del Comune potrebbero spingere #CransMontana verso la bancarotta - facebook.com facebook

Prosegue l'inchiesta sulla strage di Capodanno in Svizzera. Nuove pesanti accuse nei confronti dei gestori del locale di Crans-Montana. Volevano ampliare il locale e chiudere una porta. L'ambasciatore italiano Cornado: "Da noi sarebbero già in carcere" x.com

