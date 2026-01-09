Strage Crans-Montana Mattarella alla cerimonia per le vittime a Martigny in Svizzera

Il 9 gennaio 2026, a Martigny, in Svizzera, si è tenuta una cerimonia in memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Alla commemorazione ha partecipato il Presidente Mattarella, che ha espresso vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e rispetto per le persone colpite da questa tragedia.

(Agenzia Vista) Martigny, Svizzera, 09 gennaio 2026 Si è svolta a Martigny la cerimonia di omaggio per le vittime della tragedia di Crans-Montana. Presenti numerose personalità internazionali, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Francia Emmanuel Macron. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

