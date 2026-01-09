Strage Crans-Montana Mattarella alla cerimonia per le vittime a Martigny in Svizzera

Il 9 gennaio 2026, a Martigny, in Svizzera, si è tenuta una cerimonia in memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Alla commemorazione ha partecipato il Presidente Mattarella, che ha espresso vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e rispetto per le persone colpite da questa tragedia.

(Agenzia Vista) Martigny, Svizzera, 09 gennaio 2026 Si è svolta a Martigny la cerimonia di omaggio per le vittime della tragedia di Crans-Montana. Presenti numerose personalità internazionali, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Francia Emmanuel Macron. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Strage Crans-Montana, Mattarella alla cerimonia per le vittime a Martigny, in Svizzera Leggi anche: Crans-Montana, Mattarella alla cerimonia per le vittime della strage di Capodanno Leggi anche: Strage di Crans Montana: cerimonia a Martigny con Mattarella e Macron. A Roma una messa: presenti Meloni e Schlein Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meloni invita Mattarella, ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittime di Crans…; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans-Montana, oggi la cerimonia per le 40 vittime in Svizzera; Strage Crans, Mattarella venerdì a Martigny a cerimonia per vittime. Strage Crans-Montana: arrestato il titolare Moretti, Mattarella presente a commemorazione vittime - Mattarella e Macron insieme ai capi di stato europei presenti a Martigny per la commemorazione della strage d ... msn.com

A Martigny la commemorazione della strage di Crans-Montana, Mattarella: "Giustizia per quanto accaduto" - Tutte le campane delle chiese in Svizzera suonano per le vittime, un minuto di silenzio in tutto il Paese. ansa.it

A Martigny la commemorazione della strage di Crans Montana con Mattarella a Macron - Tutte le campane delle chiese in Svizzera suonano per le vittime, un minuto di silenzio in tutto il Paese (ANSA) ... ansa.it

Strage Crans-Montana, Mattarella alla cerimonia per le vittime a Martigny, in Svizzera

Svolta nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. Dopo l'interrogatorio in Procura a Sion, è stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation in cui si è verificato l'incendio che ha causato la morte di 40 persone. L'uomo è - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.