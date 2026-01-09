Strage Crans-Montana | Jessica Moretti parla e piange dopo l’arresto VIDEO

Jessica Moretti si presenta davanti alle telecamere, visibilmente emozionata, dopo l’arresto legato alla tragedia di Crans-Montana. Le sue parole, accompagnate da lacrime, mostrano un volto umano di fronte a un evento che ha sconvolto la comunità e l’opinione pubblica. Questa intervista offre uno spaccato sincero di una vicenda ancora in fase di approfondimento, evidenziando l’importanza di ascoltare tutte le parti coinvolte in un contesto delicato come questo.

La tragedia di Crans-Montana continua a scuotere l'opinione pubblica internazionale, ma oggi il dolore assume un volto nuovo e rigato dalle lacrime. Jessica Maric, coinvolta in prima persona nella gestione del locale Le Constellation, ha deciso di rompere il silenzio con un video che sta facendo il giro del web e dei social network. Tra singhiozzi e parole rotte, la donna esprime un cordoglio profondo per le quaranta vite spezzate nel rogo di Capodanno.

