Strade commercio e rifiuti | raffica di controlli

Oggi, la polizia locale ha realizzato controlli straordinari nel Macrolotto zero, focalizzandosi su strade, commercio e gestione dei rifiuti. Diversi reparti hanno collaborato per verificare il rispetto delle normative, garantendo maggiore sicurezza e correttezza nelle attività commerciali e nel conferimento dei rifiuti. L’operazione ha coinvolto unità cinofile, pattuglie motorizzate e ispettori ambientali, contribuendo a mantenere un ambiente più ordinato e sicuro per la comunità.

Giornata di controlli straordinari della polizia locale al Macrolotto zero. All'operazione hanno preso parte diverse pattuglie: due pattuglie del reparto motociclisti, due del reparto territoriale centro, una del reparto territoriale esterna, un operatore della unità cinofila con i cani Tesla e Richter, oltre a due pattuglie della unità commerciale e una del reparto di prossimità affiancata da ispettori ambientali di Alia per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti. In tutto sono stati controllati circa 50 veicoli e sono state elevate diverse sanzioni: guida senza patente con relativo fermo amministrativo del veicolo, soste vietate su spazi di carico scarico, due divieti di sosta per spazi invalidi occupati da non aventi diritto e altre sanzioni per violazioni a norme del codice della strada.

