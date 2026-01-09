Strada chiusa per lavori per un anno | scoppia la polemica ma il cartello è sbagliato

Una strada di Monza è stata chiusa per un anno a causa di lavori, suscitando reazioni tra i residenti. Tuttavia, il cartello di chiusura presenta un errore, generando confusione e polemiche sui social, in particolare sulla pagina “Sei di Monza se…”. La situazione evidenzia come un segnale sbagliato possa creare malintesi e discussioni nella comunità locale.

In via Selene cambia tutto. Dal primo gennaio la strada resterà chiusa per un anno - Cambia la viabilità in via Selene: da giovedì 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sarà in vigore una temporanea regolamentazione della circolazione che interesserà l’intera lunghezza della strada. msn.com

Voragine in via Campansi. Cede l’asfalto, strada chiusa - Era in già programma il completo rifacimento da lunedì prossimo . msn.com

#Calabria, #neve e ghiaccio nella strada di accesso: chiusa una #scuola x.com

incidente e strada chiusa: traffico deviato tra via brigata casale e via carnaro Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

