Strada chiusa per lavori per un anno | scoppia la polemica ma il cartello è sbagliato

Da monzatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strada di Monza è stata chiusa per un anno a causa di lavori, suscitando reazioni tra i residenti. Tuttavia, il cartello di chiusura presenta un errore, generando confusione e polemiche sui social, in particolare sulla pagina “Sei di Monza se…”. La situazione evidenzia come un segnale sbagliato possa creare malintesi e discussioni nella comunità locale.

Strada chiusa per un anno a causa dei lavori. Quel cartello ha subito fatto sobbalzare i residenti e la foto del divieto è stata postata sui social, sulla seguitissima pagina “Sei di Monza se.”.Succede a Monza dove nei giorni scorsi in via Gramsci, a pochi passi dall’isola pedonale, è stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Lavori bloccati e via Montello chiusa da un anno": la rabbia dei residenti, ma a breve la strada riapre al transito [FOTO]

Leggi anche: Francavilla, partono i lavori per la ciclovia ma scoppia la polemica: D’Amario attacca la sindaca

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lavori in corso: la mappa dei cantieri e dei divieti dal 5 gennaio; Lavori lungo la strada provinciale: rampe chiuse, come cambia la viabilità; Strada chiusa da un anno per il cantiere fantasma: il caso a Firenze; Palo Telecom caduto sulla strada: riaperta dopo i lavori.

strada chiusa lavori annoStrada chiusa da un anno per il cantiere fantasma: il caso a Firenze -  L’ira dell’assessore Giorgio: “Un danno per i cittadini e l’amministrazione. msn.com

strada chiusa lavori annoIn via Selene cambia tutto. Dal primo gennaio la strada resterà chiusa per un anno - Cambia la viabilità in via Selene: da giovedì 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sarà in vigore una temporanea regolamentazione della circolazione che interesserà l’intera lunghezza della strada. msn.com

strada chiusa lavori annoVoragine in via Campansi. Cede l’asfalto, strada chiusa - Era in già programma il completo rifacimento da lunedì prossimo . msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.