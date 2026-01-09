Storie di calciomercato il capitano dell’Inter | quando Javier Zanetti rifiutò le big d’Europa
Javier Zanetti è stato uno dei volti più rappresentativi dell’Inter, con oltre 800 presenze e 16 trofei. Originariamente acquistato come ala offensiva, ha saputo adattarsi a diversi ruoli, diventando un punto di riferimento per i nerazzurri. Nonostante le avance di grandi club europei, ha scelto di rimanere a lungo a Milano, confermando il suo senso di appartenenza e dedizione alla squadra.
Ottocentocinquattotto presenze e sedici trofei vinti. Acquistato da Massimo Moratti come ala offensiva, fece innamorare San Siro giocando da potente terzino per poi – con l’arrivo di Maicon – trovare posto nello scacchiere nerazzurro come interno di destra. In mezzo tante voci, rimaste tali, di calciomercato: il sito dell’ Inter lo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
