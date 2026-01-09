Raheem Sterling non può trasferirsi al Napoli in prestito, poiché il Chelsea ha già esaurito gli slot disponibili per i prestiti internazionali. La società azzurra non considera questa operazione una priorità, sia per motivi di costi che per scelte tecniche. Di conseguenza, il trasferimento di Sterling al Napoli rimane improbabile in questa finestra di mercato.

Raheem Sterling è stato riaccostato al Napoli come la scorsa estate, ma non potrebbe arrivare in prestito, in quanto il Chelsea ha terminato gli slot per i prestiti internazionali. Sterling accostato al Napoli, la situazione. Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha dichiarato: « Attenzione al nome di Sterling, perché non può andare in prestito all’estero, il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti internazionali. Ma il giocatore è aperto a un’esperienza all’estero. E’ stato proposto nuovamente al Napoli, ma dovrebbe essere un trasferimento a titolo definitivo con un ingaggio inimmaginabile circa 19 milioni l’anno, ndr. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sterling non può andare in prestito al Napoli e non è una priorità degli azzurri, per costi e scelta tecnica

Leggi anche: “Può saltare il Napoli”: occhi puntati sui prossimi avversari degli azzurri

Leggi anche: Caos Napoli, un altro azzurro nella bufera: “Escluso per scelta tecnica”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sterling non può andare in prestito al Napoli e non è una priorità degli azzurri, per costi e scelta tecnica Fabrizio Romano: «Il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti internazionali. Il giocatore è stato proposto nuovamente al Napoli, ma dovrebbe essere un trasfe - facebook.com facebook