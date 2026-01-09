Stefania Orlando derubata in casa a Capodanno | Ancora scossa ma ciò non rovinerà il 2026

Stefania Orlando ha condiviso sui social un episodio spiacevole avvenuto durante la notte di Capodanno, quando è stata derubata a casa sua. La conduttrice si dice ancora scossa dall’accaduto, ma sottolinea che questa esperienza non influenzerà il suo inizio d’anno. Un racconto che evidenzia come, nonostante le difficoltà, si continui a guardare avanti con determinazione.

Inizio d'anno amaro per la conduttrice, che in un post sulle sue pagine social, racconta la disavventura. senza, però, voler perdere il sorriso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

