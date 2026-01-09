Stazioni treni e sicurezza | Il pericolo aumenta va arginata questa deriva

Le stazioni ferroviarie sono luoghi di transito e lavoro, ma spesso si evidenziano criticità legate alla sicurezza. È fondamentale intervenire per tutelare sia i lavoratori che i passeggeri, arginando i rischi crescenti e garantendo un ambiente più sicuro e rispettoso. Solo attraverso politiche mirate e interventi concreti si può migliorare la situazione, preservando la funzionalità e l’integrità di questi spazi pubblici.

Modena, 9 gennaio 2026 – "Il problema delle stazioni ferroviarie è serio: la stazione è un posto di lavoro come altri, dove i lavoratori dovrebbero sentirsi di poter lavorare in serenità e questo non è ne' possibile ne' garantito. Ecco perché serve un tavolo permanente che permetta anche di capire quali sono le situazioni in ogni singola città". Dopo il brutale omicidio, in stazione a Bologna, del capotreno Alessandro Ambrosio e dopo la violenza sessuale subita la settimana scorsa su un treno diretto a Castelfranco da una ragazza disabile di 25 anni, interviene Aldo Cosenza, segretario generale Fit Cisl Emilia Romagna.

Sicurezza nelle stazioni e sui treni, Assoutenti e pendolari lanciano una raccolta firme - Chiesti tornelli per accedere ai binari, controlli dei biglietti a terra, più personale Fs Security e defibrillatori su treni e banchine ... savonanews.it

Sicurezza sui treni, i sindacati in Prefettura: chiesti più presìdi, personale e controlli - Sindacati e istituzioni a confronto dopo le aggressioni al personale ferroviario: tornelli, scorte sui treni e nuovo presidio FS Security nel Ponente tra le richieste. savonanews.it

Le voci dei colleghi di Alessandro Ambrosio. Spaventati dalle continue aggressioni subite sui treni e nelle stazioni temono che il gesto del presunto killer Jelenic sia una sorta di ritorsione. - facebook.com facebook

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal p x.com

