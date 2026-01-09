Stazione di Bologna capotreno ucciso | allarme sulla sicurezza delle aree riservate ai lavoratori

La recente tragedia presso la stazione di Bologna, con l’uccisione del capotreno Alessandro Ambrosio, solleva importanti riflessioni sulla sicurezza nelle aree riservate ai lavoratori ferroviari. È essenziale affrontare con serietà le problematiche di tutela e prevenzione, per garantire ambienti di lavoro più sicuri e protetti. La notizia invita a una discussione responsabile e attenta, volta a rafforzare le misure di sicurezza nelle aree dedicate al personale ferroviario.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la tragica uccisione di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni dipendente di Trenitalia, avvenuta nei pressi del parcheggio riservato al personale della stazione ferroviaria di Bologna

Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti” - Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. tg24.sky.it

Bologna, capotreno ucciso nei pressi della stazione: l'assassino è in fuga - Tragedia nei pressi della stazione a Bologna: capotreno di 34 anni ucciso mentre si dirigeva al parcheggio dipendenti. notizie.it

Luigi, il papà di Alessandro Ambrosi, ucciso la sera del 5 gennaio alla stazione di Bologna: «Gravissimo che fosse ancora in giro armato». La famiglia e gli amici stanno preparando una grande cerimonia laica ad Anzola dell'Emilia - facebook.com facebook

L’uccisione di Alessandro Ambrosio, capotreno in servizio alla stazione di Bologna, è una ferita profonda per tutta la comunità. -> instagram.com/p/DTLnkwrDe-m/ #Ambrosio #AlessandroAmbrosio #capotreno #Bologna #MarcoSimiani #DeputatiPD #PartitoD x.com

