Stati Uniti sequestrano la petroliera Olina nel Mar dei Caraibi | il video dell’operazione

Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera Olina nel Mar dei Caraibi, in un'operazione condotta dalle forze congiunte. L'intervento sottolinea la fermezza nel contrasto alle attività illecite nel settore marittimo. Di seguito, il video dell'operazione che evidenzia l'azione delle autorità e il messaggio di fermezza inviato a chi viola le normative internazionali.

“Ancora una volta, questa mattina le nostre forze congiunte hanno inviato un messaggio chiaro: non esiste un rifugio sicuro per i criminali”. È quanto scrive in un post sul social X il Comando Sud degli Stati Uniti, confermando di aver sequestrato la petroliera Olina. Nel post viene anche allegato un video dell’operazione. “Prima dell’alba, i marines e i marinai della Joint Task Force Southern Spear, a sostegno del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, sono partiti dalla USS Gerald R. Ford e hanno arrestato senza incidenti la motonave petroliera Olina nel Mar dei Caraibi”, si legge nel post, “arresti come questo sono sostenuti da tutta la potenza dell’Amphibious Ready Group della Marina degli Stati Uniti, comprese le piattaforme pronte all’uso e letali della USS Iwo Jima, della USS San Antonio e della USS Fort Lauderdale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

