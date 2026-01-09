Stati Uniti sequestrano la petroliera Olina nei Caraibi è la quinta

Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera Olina nei Caraibi, la quinta nave coinvolta nelle restrizioni sul petrolio venezuelano. Questa azione fa parte della strategia dell’amministrazione Trump volta a limitare le esportazioni di greggio dal Venezuela e a contrastare le cosiddette “flotte ombra” soggette a sanzioni. La vicenda evidenzia l’attuale tensione nelle relazioni energetiche e diplomatiche della regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quinta nave bloccata nella stretta sul petrolio venezuelano. Gli Stati Uniti hanno preso il controllo della petroliera Olina nei Caraibi, nell’ambito della strategia dell’amministrazione Trump per ridurre le esportazioni di greggio dal Venezuela e colpire le cosiddette “flotte ombra” soggette a sanzioni. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, si tratta della quinta nave sequestrata nelle ultime settimane. La Olina, che risultava registrata con una falsa bandiera di Timor Est secondo il database Equasis, era partita dal Venezuela ed era tornata nell’area completamente carica di petrolio, come riferito a Reuters da una fonte del settore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Stati Uniti sequestrano la petroliera Olina nei Caraibi, è la quinta Leggi anche: Gli Stati Uniti abbordano e sequestrano un'altra petroliera, è la quinta: il video Leggi anche: Venezuela, gli Usa sequestrano la quinta petroliera: è la “Olina”, già sanzionata per il trasporto di petrolio russo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa nell’oceano Atlantico; Gli Stati Uniti sequestrano la petroliera russa Marinera nell'Atlantico dopo due settimane di inseguimento; Gli Stati Uniti sequestrano due petroliere legate al Venezuela. Una batte bandiera russa, Mosca:…; Gli Usa sequestrano la petroliera russa Marinera: «Ora è sotto la nostra custodia». Ira di Mosca, che aveva mandato la Marina a scortarla: «Illegale». Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera 'ombra' legata al Venezuela. Navi russe in allerta - Dall'oceano Atlantico al mar dei Caraibi, la battaglia navale degli Stati Uniti contro le petroliere 'ombra' legate al Venezuela e colpite da sanzioni continua e si rafforza, a pochi giorni dalla ... ansa.it

Venezuela, gli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa - Media internazionali riferiscono che la Russia avrebbe dispiegato un sottomarino per contribuire alla sua scorta durante la traversata oceanica ... italiaoggi.it

Gli Stati Uniti sequestrano la petroliera Marinera - La petroliera Marinera, legata al Venezuela, è stata messa in sicurezza ed è sotto la custodia degli Stati Uniti, dopo un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l'Atlantico. ansa.it

Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dal trattato ONU sul clima. Lo fa mentre smantella le politiche climatiche interne e abbandona decine di organizzazioni internazionali. “Trump sceglie ancora una volta l’isolamento, come se bastasse cancellare la coop - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti puntano a dominare le risorse, con Chevron pronta a sfruttare la situazione. Un blocco navale e rigide restrizioni bloccano gli altri attori stranieri, mentre le infrastrutture del Paese richiedono investimenti miliardari. In gioco c’è il controllo delle più x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.