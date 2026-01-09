Stati Uniti il Senato si oppone alle azioni militari di Trump | sarà richiesta l’autorizzazione del Congresso I dettagli
Il Senato degli Stati Uniti ha adottato una risoluzione preliminare volta a limitare l’autorità del presidente Donald Trump in materia di azioni militari in Venezuela. La decisione richiede l’approvazione del Congresso prima di intraprendere interventi di carattere militare, segnando un passo importante nel controllo delle decisioni di politica estera. Di seguito, vengono illustrati i dettagli di questa posizione e le implicazioni politiche.
Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione preliminare per limitare il potere d’azione militare del presidente Donald Trump in Venezuela. Il provvedimento richiede l’autorizzazione del Congresso per ogni futura operazione, facendo seguito alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro avvenuta la scorsa settimana. Grande tensione sulla gestione della politica estera statunitense. Nonostante la maggioranza assoluta dei Repubblicani al Senato, cinque senatori del partito del presidente hanno votato insieme ai Democratici. Questa scissione mostra un malcontento interno riguardo la gestione delle crisi internazionali, incluse le recenti minacce di interventi militari in Groenlandia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
