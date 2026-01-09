La startlist della staffetta femminile di Oberhof 2026, quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sarà disponibile con orario, programma, modalità di visione in TV e streaming. La seconda giornata si concluderà domani, sabato 10 gennaio, alle ore 14, offrendo un momento importante della competizione internazionale.

La seconda giornata del programma di Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si chiuderà domani, sabato 10 gennaio, alle ore 14.25, con la staffetta 4×6 km femminile, nella quale l’Italia sarà protagonista con un quartetto rivoluzionato nelle frazioniste. Saranno 19 le formazioni complessivamente al via, ma a rappresentare i colori azzurri, col pettorale numero 4, saranno, nell’ordine, Rebecca Passler all’apertura, Michela Carrara nel secondo tratto, Linda Zingerle nella terza frazione, ed Hannah Auchentaller in chiusura. La diretta tv della staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+ e, al termine dello sci alpino, Eurosport 1 HD e DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist staffetta femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming

Leggi anche: Startlist sprint femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming

Leggi anche: Startlist sprint maschile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coppa del Mondo, Oberhof: la start list della sprint femminile; Il vento costringe Oberhof a cambiare: sprint femminile anticipata, sarà doppia gara giovedì per aprire il 2026; Biathlon, la prima tappa di Coppa del Mondo 2026 a Oberhof. Wierer chiuderà la carriera senza vittorie in Turingia; Alle 14.15 il via della Sprint femminile di Oberhof: Jeanmonnot per confermarsi padrona di CdM, le azzurre si giocano tanto.

Startlist staffetta femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming - La seconda giornata del programma di Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Startlist sprint femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming - 15) andrà in scena la sprint femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. oasport.it