Startlist discesa Zauchensee 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane
La startlist della discesa libera di Zauchensee 2026, in programma sabato 10 gennaio, include i pettorali delle italiane. L’evento, valido per l’undicesima tappa della Coppa del Mondo femminile, si svolgerà se le condizioni meteo lo permetteranno. Di seguito, orari, programmazione, modalità di visione in tv e streaming, e le informazioni utili per seguire la gara.
Meteo permettendo, sabato 10 gennaio è in programma la discesa libera di Zauchensee in occasione dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La gara si disputerà eventualmente con partenza abbassata dopo l’annullamento del secondo training, infatti l’unica prova cronometrata dei giorni scorsi è stata effettuata dallo start di riserva. Riflettori puntati sulle amiche-rivali Lindsey Vonn e Sofia Goggia, ma possono puntare al bersaglio grosso in una competizione del genere (circa 25 secondi più breve rispetto al tracciato originario) anche le varie Emma Aicher, Mirjam Puchner, Cornelia Huetter, Ester Ledecka, Breezy Johnson, Kajsa Vickhoff Lie e Kira Weidle-Winkelmann. 🔗 Leggi su Oasport.it
