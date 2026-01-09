Staffetta Villa Scassi-Niguarda per il super farmaco destinato ai ragazzi feriti nel rogo di Crans-Montana
La staffetta tra Villa Scassi e Niguarda rappresenta un passaggio fondamentale per la fornitura del farmaco destinato ai giovani feriti nel rogo di Crans-Montana. Un movimento discreto e coordinato, che unisce due strutture sanitarie in un gesto di solidarietà e efficienza, garantendo le cure necessarie senza clamore, ma con grande importanza.
Una staffetta silenziosa che corre lungo l’Italia, lontano dai riflettori ma decisiva come poche altre. È il circuito virtuoso della sanità pubblica, della competenza e della solidarietà tra ospedali. Ed è grazie a questa rete se oggi alcuni giovanissimi pazienti, rimasti gravemente feriti nell’incendio del bar di Crans-Montana, stanno combattendo con più armi a disposizione la loro battaglia più dura: quella per la sopravvivenza. Al Niguarda di Milano, dove sono ricoverati alcuni dei ragazzi ustionati, nelle ore successive al loro arrivo è scattata un’emergenza nell’emergenza. Per trattare ustioni estese e profondissime serviva subito un farmaco altamente specialistico, raro, costoso e non disponibile in quel momento nelle scorte dell’ospedale milanese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
