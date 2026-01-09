Stadio Flaminio ci siamo | verso la presentazione del documento finale

Il futuro dello Stadio Flaminio si avvicina alla presentazione del documento finale. Oggi, a Roma, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha fornito alcune rassicurazioni in occasione dell’inaugurazione di una targa commemorativa nel Parco dei Daini, ricordando gli anni in cui il club biancoceleste vi svolse le prime attività sportive. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica, con l’obiettivo di definire le prossime fasi del progetto.

Roma, 9 gennaio 2026 – Sul futuro dello Stadio Flaminio arrivano nuove rassicurazioni. A farle è stato Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervenuto al Parco dei Daini in occasione della cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa dedicata al periodo in cui il parco ospitò l’attività sportiva del club biancoceleste nei primi anni del Novecento. “Per lo stadio Flaminio vi voglio tranquillizzare, siamo alle battute finali per presentare la documentazione e l’atto di convenzione che verrà stipulato; in seguito ci sarà tutto l’iter burocratico e la conferenza dei servizi”, ha spiegato Lotito, tornando sul progetto di recupero e valorizzazione dell’impianto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

