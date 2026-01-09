Squallidi intenti sessuali ma le vittime dovevano prevederlo | salta l’accusa di violenza sessuale di gruppo

In un recente pronunciamento, la Cassazione ha stabilito che l’accusa di violenza sessuale di gruppo può essere esclusa qualora ci siano dubbi insormontabili sulla mancanza di consenso delle vittime. La decisione sottolinea l'importanza di chiarire gli elementi necessari per configurare correttamente il reato, evidenziando come l’assenza di prove certe possa influire significativamente sull’esito del procedimento penale.

