Squallidi intenti ma le vittime avrebbero dovuto prevederlo | niente stupro di gruppo

In ambito giudiziario, la valutazione delle accuse di violenza sessuale di gruppo si basa sulla verifica del consenso. Recenti pronunce stabiliscono che, in presenza di dubbi insormontabili sulla volontà delle vittime, non si può configurare il reato di violenza di gruppo. Questa decisione evidenzia l'importanza di accertare con precisione i fatti, garantendo un’interpretazione giusta e rispettosa delle parti coinvolte.

Non può configurarsi il reato di violenza sessuale di gruppo laddove esista un "insuperabile dubbio" sul fatto che gli atti siano stati compiuti senza il consenso delle vittime. È su questo principio che la Corte d'appello di Perugia, a seguito di un rinvio da parte della Corte di Cassazione, ha.

