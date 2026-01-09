Spotify non trasmetterà più annunci di reclutamento dell’ICE

Spotify ha deciso di interrompere la riproduzione di annunci pubblicitari legati all’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti. La piattaforma ha comunicato questa scelta al fine di garantire un’esperienza più equilibrata e in linea con le proprie politiche editoriali. La modifica entrerà in vigore a partire dalla prossima programmazione pubblicitaria, senza influire sulle altre funzionalità del servizio di streaming musicale.

Spotify non riprodurrà più pubblicità per l’I mmigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti. A confermarlo è lo stesso servizio di streaming, dopo la conclusione della campagna elettorale dell’amministrazione Trump alla fine del 2025. «Al momento non ci sono pubblicità dell’ICE su Spotify», ha dichiarato l’azienda svedese in un comunicato. «Le pubblicità menzionate facevano parte di una campagna di reclutamento del governo statunitense, diffusa su tutti i principali media e piattaforme». Da aprile, gli annunci governativi sono stati pubblicati anche su Amazon, YouTube, Hulu e Max, tra le altre piattaforme di streaming. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

