Sport inclusione e territorio Ecco tutti i progetti finanziati

Il bando regionale per la promozione dell’attività motoria e sportiva 2025-2026 sostiene iniziative a Rimini e dintorni, puntando su sport, inclusione e territorio. Attraverso questi progetti, si mira a favorire il benessere, la partecipazione e la coesione sociale, valorizzando il ruolo dello sport come strumento di integrazione e sviluppo locale. Un’opportunità per rafforzare il legame tra attività sportiva e comunità.

Lo sport come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale trova spazio anche a Rimini e nel suo territorio grazie al bando regionale per la promozione dell'attività motoria e sportiva 2025-2026. La Regione Emilia-Romagna ha destinato un milione di euro complessivi per finanziare 76 progetti su scala regionale, e una parte di questo investimento arriva anche nel riminese, sostenendo iniziative diffuse tra costa, entroterra e Valmarecchia. "Con questo bando – sottolinea l'assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni – investiamo nello sport di base e valorizziamo il ruolo fondamentale delle associazioni, degli enti locali e di tutti quei soggetti che ogni giorno lavorano sul territorio per promuovere benessere, inclusione e partecipazione".

